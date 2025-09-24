Beşiktaş'ta gözler Abraham'da!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Son olarak Eyüpspor maçında gol atan siyah-beyazlıların İngiliz forveti Tammy Abraham, sonrasında oynanan üç lig maçında fileleri havalandıramadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta 27 yaşındaki futbolcunun patlama yapmasını bekliyor.
Bu sezon 10 maçta görev alan Abraham, 6 gol, 1 asist kaydetti.
