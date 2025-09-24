23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Beşiktaş'ta gözler Abraham'da!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son üç maçtır gol atamayan Tammy Abraham'ın Kayserispor karşısında patlama yapmasını bekliyor.

24 Eylül 2025 08:45
Beşiktaş'ta gözler Abraham'da!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Son olarak Eyüpspor maçında gol atan siyah-beyazlıların İngiliz forveti Tammy Abraham, sonrasında oynanan üç lig maçında fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta 27 yaşındaki futbolcunun patlama yapmasını bekliyor.

Bu sezon 10 maçta görev alan Abraham, 6 gol, 1 asist kaydetti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
