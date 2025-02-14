Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği
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14 Şubat 2025 09:48

Beşiktaş'ın dinamosu Gedson Fernandes, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında bir sakatlık yaşamıştı. 

Yıldız oyuncudan yaşadığı sakatlık sonrası antrenman eksiği bulunuyor. 

KULÜBEDE OTURMA İHTİMALİ YÜKSEK

Portekizli yıldızın maç kadrosuna alınsa dahi kulübede oturma ihtimali yüksek.

RAFA SILVA 11 BAŞLAYACAK

Sivas maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve hafif sakatlığı bulunan Rafa Silva ise takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu ilk 11'de yer alacak.


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