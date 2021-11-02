Beşiktaş'ta galibiyet primi 2.8 milyon euro

Beşiktaş, eğer Sporting'i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro girmiş olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta galibiyet primi 2.8 milyon euro
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02 Kasım 2021 13:39
Beşiktaş için Sporting mücadelesi, sıradan bir maçtan fazla önem arz ediyor. Ülke puanı olarak oldukça sıkıntı yaşadığımız dönemde Kara Kartal, Portekiz'den galibiyetle dönerse Türkiye'ye bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacak. İkinci olarak işin maddi boyutu da var... Siyah-Beyazlılar, eğer Sporting'i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro girmiş olacak.

Lig ve Avrupa'daki kayıpların ardından Galatasaray galibiyetiyle morallenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Hatayspor mağlubiyeti sonrasında tekrar üzülmüştü. Ek olarak zorlu deplasmanda Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in de sakatlanması sonrasında bu 2 isimden Portekiz'de yararlanamayacak olan Siyah-Beyazlılar'da moraller daha da bozulmuştu. Portekiz Ligi'nde haftayı 1-0'lık Vitoria galibiyetiyle kapatıp yarınki maça keyifli bir şekilde çıkacak olan Sporting karşısında yaşanacak puan kaybı, Beşiktaş'ta işleri daha da kötü hale getirecek. 

 

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