Beşiktaş'ta futbolculara derbi jesti!

Futbolcuların ödemelerini düzenli yapan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde oyunculara jest yapmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta futbolculara derbi jesti!
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01 Ekim 2022 13:07
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyor. Siyah-beyazlı yönetim, derbinin kazanılması halinde futbolculara prim jesti yapacak.

ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILDI

Başkan Ahmet Nur Çebi, bu sezon ödeme planına çok dikkat etti ve maaşları gününde yatırmaya özen gösterdi. Derbinin ardından da yönetim finansal anlamda futbolculara prim verilecek.

DERBİ PRİMİ 150 BİN TL OLDU

Siyah-beyazlılar sadece galibiyet primi değil sezon başından bu yana biriken tüm primleri takıma yatıracak. Beşiktaş yönetimi bu sayede takıma hem moral vermek hem de derbi öncesi motivasyonu yükseltmek istiyor. Daha önce galibiyet primini 100'er bin TL olarak belirleyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu rakamı maç günü 150 bin TL'ye çıkarması bekleniyor.



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