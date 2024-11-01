Beşiktaş'ta fikstür avantajı zamanı!

Kasım ayı, Beşiktaş için hem sakatlıkların hem de alınan sonuçların yaralarını saracağı kritik bir dönem olacak. Siyah-Beyazlılar, bu ayı tamamen İstanbul'da geçirecek.
Beşiktaş; Avrupa ve Süper Lig maçlarını Tüpraş Stadı'nda oynayacak, sadece bir kez Başakşehir deplasmanına çıkacak. Kartal, bu fikstür avantajını kullanarak ay sonunda hem skor açısından toparlanmayı hem de sakatlıkların azalmasını hedefliyor. Ayrıca, milli maç arasıyla birlikte yoğun tempodan çıkacak olan takım, toparlanma süreci için de ek bir fırsat elde edecek.
FİKSTÜR AVANTAJI GELİYOR
Sezon başı, Beşiktaş camiası için Avrupa Ligi'nde alınan Ajax ve Frankfurt yenilgileri, Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantep FK beraberlikleri ve yaşanan sakatlıklarla zorlu geçti. Özellikle, Paulista ve Rashica'nın sakatlıkları can sıkarken, Lyon deplasmanında alınan galibiyet bir nebze moral kaynağı olmuştu. Ancak Ekim ayının sonundaki derbi mağlubiyeti, hem namağlup unvanına son verdi hem de lider ile puan farkının açılmasına neden oldu. Kasım ayında ise Beşiktaş, fikstür avantajıyla kendi sahasında üst üste maçlar oynayacak.
PRESTİJ DÖNEMİ
Bu dönemde sadece Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Siyah Beyazlı ekip, o karşılaşmada da seyirci desteğini arkasında bulacak. Kartal'ın, Kasım ayındaki diğer maçlarını Dolmabahçe'de oynaması, 5'te 5 yaparak hem Süper Lig'de hem Avrupa'da prestijini yeniden kazanması açısından kritik bir fırsat yaratıyor. Bu süreçte, Kasımpaşa ile başlayıp Maccabi Tel Aviv ile tamamlanacak fikstür, sakat oyuncuların dönüşü açısından da rahatlatıcı bir dönem olacak.
Beşiktaş; Avrupa ve Süper Lig maçlarını Tüpraş Stadı'nda oynayacak, sadece bir kez Başakşehir deplasmanına çıkacak. Kartal, bu fikstür avantajını kullanarak ay sonunda hem skor açısından toparlanmayı hem de sakatlıkların azalmasını hedefliyor. Ayrıca, milli maç arasıyla birlikte yoğun tempodan çıkacak olan takım, toparlanma süreci için de ek bir fırsat elde edecek.
FİKSTÜR AVANTAJI GELİYOR
Sezon başı, Beşiktaş camiası için Avrupa Ligi'nde alınan Ajax ve Frankfurt yenilgileri, Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantep FK beraberlikleri ve yaşanan sakatlıklarla zorlu geçti. Özellikle, Paulista ve Rashica'nın sakatlıkları can sıkarken, Lyon deplasmanında alınan galibiyet bir nebze moral kaynağı olmuştu. Ancak Ekim ayının sonundaki derbi mağlubiyeti, hem namağlup unvanına son verdi hem de lider ile puan farkının açılmasına neden oldu. Kasım ayında ise Beşiktaş, fikstür avantajıyla kendi sahasında üst üste maçlar oynayacak.
PRESTİJ DÖNEMİ
Bu dönemde sadece Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Siyah Beyazlı ekip, o karşılaşmada da seyirci desteğini arkasında bulacak. Kartal'ın, Kasım ayındaki diğer maçlarını Dolmabahçe'de oynaması, 5'te 5 yaparak hem Süper Lig'de hem Avrupa'da prestijini yeniden kazanması açısından kritik bir fırsat yaratıyor. Bu süreçte, Kasımpaşa ile başlayıp Maccabi Tel Aviv ile tamamlanacak fikstür, sakat oyuncuların dönüşü açısından da rahatlatıcı bir dönem olacak.