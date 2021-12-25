Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ibra şoku

Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı saat 10.00'da başladı.



Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu.



FİKRET ORMAN İBRA EDİLMEDİ



Beşiktaş Kulübü'nde eski başkan Fikret Orman ve yönetiminin 1 Ocak - 12 Mayıs ve 12 Mayıs - 20 Ekim 2019 dönemi, idari ve mali yönden ibra edilmedi.



AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLDİ



Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.



AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMALAR



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda kürsüye çıkarak söz aldı ve açıklamalarda bulundu.



İşte Çebi'nin sözleri;



"3 KUPAYLA YAPABİLİRDİM"



Mali ve İdari Genel Kurulları, pandemiden dolayı istediğimiz zamanda yapamadık. Mayıs ayında 3 kupayı kaldırdıktan sonra popülist olarak bir genel kurul yapabilirdim ama derdim o değildi. Mayıs ayında 3 kupa kaldırmış olan kulübün taraftarlarının bunun tadını çıkarmasını arzu ettim.



"ELEŞTİRİDE İNSAFLI OLUN"



Bizi eleştirenler var Twitter'da. Evlerinde sıcacık otururken, ben iki kovid, bir tane de kol kırığı geçirdim. Helal olsun. Eleştirin ama insaf biraz! Sosyal medyada abuk subuk eleştiriler yapanları esefle kınıyorum. Bugün burada yoklar, malum kişiler zaten biliyorsunuz. Hakemlerle, kurullarla ilgili konuları yarın konuşacağım.



"2 AYDA NE DEĞİŞTİ DE GİTTİNİZ?"



Bizden önceki yönetim ve başkanın, mayıs ayında "Paralar nerede?" denirken aday olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, "Paralar nerede?" dendi diye ekim ayında gittiler. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan, altımızı oyuyorlar diyorlar. Kim oyuyor kardeşim? Çıkın burada "Benim altımı bu oydu" diyin. Ben kimsenin altını oymadım. "Paralar nerede?" diye bağırtan ben değilim. Kendi elinde kameralar vardı, bağıranlar gözüküyordu, onları çağırır sorarsınız.



Bazı kurul üyeleri: "Biz bağırdık!"



Ahmet Nur Çebi: "İşte bravo, Beşiktaşlılık budur! Cesurca gelip, söylüyorlar. Alt oymuyorlar, biz yaptık diyorlar. Bizim sizinle hiçbir irtibatım oldu mu?"



Üyeler: "Hayır"



"UEFA'YA DİLEKÇE VERMİŞLER"



Eylülün sonu itibariyle UEFA'dan temiz kağıdı alıp, Avrupa kupalarına katılabilmek için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa mücadelenizi vereceksiniz. Onlar buradan giderken, UEFA'ya dilekçe verdiler, "Eylülün ödemelerini yapmayacağız, ekimde seçim var" En çok içerlediğim yer burası. UEFA buna nasıl müsaade etti, o da meçhul.



"GARİBANLARIN TAZMİNATINI ÖDEMEMİŞLER"



O ödemeleri Ekim'in 21'inde seçimle gelen, 4 gün ömrü olan bu yönetimin önüne koydular. Kendi mali bütçelerimize, sıkıntılarımıza katlanarak bir araya getirdik 3-5 kuruşumuzu, bu problemi çözdük. Bunu çözerken, evlerimizi ipotek verdik. Gidenlerin ipoteği yoktu. 1 kuruş alacaklı gitmediler. Bu yapılanları doğru bulmuyorum. Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim. Kulübün CEO'su ayrılmış. Ne zaman ayrıldın? 2 gün önce. Bizi neden beklemedin? Kapıdan içeri giriyorum elektrikler yanmıyor. 3 tane sekreter kapıda, 2'si gitmek istiyoruz diyorlar. Gidin diyorum, tazminatımızı verin diyorlar. Garibanların tazminatını vermemişler, kalantorların 500 bin lira hesaplarına para yatırıp gitmişler. İşte bu sebeple şikayetçiyim.



"CEZASI, BEDELİ NEYSE ÖDERİM"



Bu rapor, bizim boynumuzun borcuydu. İbra edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır diye bir şey yok! İbra edilmemek de insanlar için önemli olmalı. Başınız dik geleceksiniz, kulübe hizmet edeceksiniz. İbra edilmeyi talep edeceksiniz, kendiliğinden olmayacak. Hazırlanan raporla ilgili kimseyle bir garezim yok. Ben de o dönemde varmışım, ben o dönemde olmadığımı söylemedim ki. Belki içinde benimle ilgili de bir şeyler vardır. Neyse cezası, bedeli ödeyeceğim! Bundan sonra bu kulübe kim gelirse gelsin, hizmet ederken kendisinden sonra birilerinin gelip denetleme yapacağını bilmesi lazım. Bunun örf, adet haline gelmesini rica ediyorum.





ORMAN İÇİN İHRAÇ ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ



Eski başkan Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge kabul edildi. Fikret Orman, genel kurulun bitmesinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.



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KPMG RAPORU AÇIKLANMIŞTI



Beşiktaş Kulübü, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi KPMG'nin raporunu açıklamıştı.



Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekildeydi;



KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir.



Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).



2020 TOPLANTISI PAZAR GÜNÜ



Kulübün 2020 olağan genel kurul toplantısı ise 26 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu toplantıda ise 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.





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