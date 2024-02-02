Beşiktaş'ta Fernando Santos'un en kritik sınavı!

Trendyol Süper Lig'deyönetiminde çıktığı son 3 maçta 8 puan kaybedenpazar günü evinde ezeli rakiplerinden Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Siyah-beyazlılarda kritik müsabaka öncesi herkes adeta diken üstünde duruyor. Hem yönetim hem oyuncular hem de Fernando Santos risklerle dolu bir sınava çıkacak.Siyah-beyazlı taraftarlar gerçekleşmeyen transferler yüzünden yönetime, başarısız sonuçlar nedeniyle oyuncular ve Santos'a bir hayli tepkili. Kartal'da bu nedenle tüm hesaplar üç puan için yapılıyor. Siyah-beyazlılar olası puan kaybı halinde yoğun bir tepkiden çekiniyor.Trabzonspor'la üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş kritik karşılaşmayı kazanması halinde haftalar sonra rahat bir nefes alacak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular taraftarla barışarak geleceğe umutla bakmaya başlayacak. Puan kaybı durumunda ise tepkilerin ve eleştirilerin dozu biraz daha artacak.Beşiktaş Kulübü, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda, Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta yer alamayacağını duyurdu. Bordo-mavili seyircilerin stada giremeyecek olmaları nedeniyle 404, 405 ve 406 numaralı blokların Beşiktaşlı taraftarlar için satışa sunulduğu da ifade edildi.