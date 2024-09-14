Beşiktaş'ta eşik maçı: Trabzonspor

3-3'lük Lugano beraberliği hariç tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, Trabzonspor'un konuğu olacak. 3'te 3'le devam eden Siyah-Beyazlılar, Fırtına'yı da geçerse önündeki fikstür aydınlık.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta eşik maçı: Trabzonspor
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14 Eylül 2024 13:29
Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla muhteşem bir açılış yapan Beşiktaş, deplasmandaki 3-3'lük Lugano beraberliği haricinde, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki tüm maçlarını kazanmayı bildi.

Kabus gibi geçen son sezonun ardından Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi transferlerle iskeletini güçlendiren Kara Kartal, Süper Lig'e de 11 yıl aranın ardından 3 maçta 3 galibiyetle başladı.

Samsun, Antalya ve Sivas'ı deviren Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk ciddi sınavını, eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırmaya başladığı Trabzon'un sahasında verecek.


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