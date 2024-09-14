Beşiktaş'ta eşik maçı: Trabzonspor

Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla muhteşem bir açılış yapan Beşiktaş, deplasmandaki 3-3'lük Lugano beraberliği haricinde, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki tüm maçlarını kazanmayı bildi.
Kabus gibi geçen son sezonun ardından Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi transferlerle iskeletini güçlendiren Kara Kartal, Süper Lig'e de 11 yıl aranın ardından 3 maçta 3 galibiyetle başladı.
Samsun, Antalya ve Sivas'ı deviren Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk ciddi sınavını, eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırmaya başladığı Trabzon'un sahasında verecek.
Kabus gibi geçen son sezonun ardından Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi transferlerle iskeletini güçlendiren Kara Kartal, Süper Lig'e de 11 yıl aranın ardından 3 maçta 3 galibiyetle başladı.
Samsun, Antalya ve Sivas'ı deviren Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk ciddi sınavını, eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırmaya başladığı Trabzon'un sahasında verecek.