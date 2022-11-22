Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için çarpıcı karar

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu yeni sezona çalkantılı bir şekilde başlamış ve performansı yeterli bulunmamıştı.



Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa içinse kendisine engel olmayacak. 21 yaşındaki eldiven için gelebilecek tekliflere açık olan yönetimin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay verebileceği belirtildi.



Bu sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyan Ersin, 12 golü ağlarında gördü ve ilk 11'deki formasını da Mert Günok'a kaptırdı.





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