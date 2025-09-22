22 Eylül
Beşiktaş'ta deja vu senaryosu!

Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü lig başlangıcını yaparken, şampiyon olduğu yılın ilk 4 haftasına benzer bir tablo sergiledi.

calendar 22 Eylül 2025 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta son 5 sezonun ilk 4 haftalarına bakıldığında ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor.

Sezona geçen yılların aksine 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak giriş yapan ve büyük eleştirilere maruz kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile şampiyon olduğu sezonun ilk dört haftasına da iyi bir başlangıç yapamamış ve 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet almıştı.

3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet, 1 de mağlubiyet alınan sonraki yıllar da ise yönetim ve teknik heyet değişiklikleri yaşanmıştı.



İŞARET Mİ DEJA VU MU?

Siyah beyazlılar, son zamanların en kötü lig başlangıcına imza attı. 10 maçta kalesinde 15 gol gördü. Ligde 4 maçta ise 6 gol ağlarındaydı.

Şampiyon olduğu yıl da ilk 4 haftada kalesinde 7 gol vardı ve evinde Antalya ile berabere kalmış, Gençlerbirliği'ne yenilmiş, deplasmanda ise Konya'ya 4-1 yenilmişti. İşaret mi dejavu mu bunu Sergen Yalçın belirleyecektir. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
