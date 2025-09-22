Beşiktaş'ta deja vu senaryosu!

Beşiktaş'ta son 5 sezonun ilk 4 haftalarına bakıldığında ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor.



Sezona geçen yılların aksine 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak giriş yapan ve büyük eleştirilere maruz kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile şampiyon olduğu sezonun ilk dört haftasına da iyi bir başlangıç yapamamış ve 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet almıştı.



3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet, 1 de mağlubiyet alınan sonraki yıllar da ise yönetim ve teknik heyet değişiklikleri yaşanmıştı.

Siyah beyazlılar, son zamanların en kötü lig başlangıcına imza attı. 10 maçta kalesinde 15 gol gördü. Ligde 4 maçta ise 6 gol ağlarındaydı.Şampiyon olduğu yıl da ilk 4 haftada kalesinde 7 gol vardı ve evinde Antalya ile berabere kalmış, Gençlerbirliği'ne yenilmiş, deplasmanda ise Konya'ya 4-1 yenilmişti. İşaret mi dejavu mu bunu Sergen Yalçın belirleyecektir.