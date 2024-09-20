Beşiktaş'ta değişiklik: Van Bronckhorst'un Eyüspor maçı 11'i

yer alan haberde

deneyimli teknik direktörün Eyüpspor karşısında tek değişiklik planladığı, Milot Rashica'nın yerine Semih Kılıçsoy'un maça ilk 11'de başlayacağı atkarıldı.

Trabzonspor maçında Semih Kılıçsoy maça yedekler arasında başlamıştı. Diğer kanatta ise Joao Mario'nun maça başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Mario, siyah-beyazlı takımla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı.



KANATTAKİ İSİMLERİN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Beşiktaş'ta bu sezon kanatta görev yapan isimlerden Semih Kılıçsoy 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı. Milot Rashica ise 7 karşılaşmada görev alırken 3 asist kaydetti. Joao Mario ilk maçına geçtğimiz hafta çıkarken bir diğer yeni transfer Can Keleş Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Genç futbolcu Avrupa Ligi elemelerinde tek maçta sahaya çıktı.

Beşiktaş 'ın, Eyüpspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'inde değişiklik yapmayı planlıyor.Sabah gazetesinde