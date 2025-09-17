17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Beşiktaş'ta büyük temizlik!

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosundaki yüksek maaşlı futbolcularla yollarını ayırdı.

17 Eylül 2025 10:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta büyük temizlik!
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi, 5-6 yıllık kadro sıkıntısını 3 ayda çözdü ve yaz transfer döneminde 'büyük temizlik' yaptı.

Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Al Musrati'den kurtulan siyah-beyazlılar, 10 milyon Euro'yu bulan maaş alan Ciro Immobile'yle de yollarını ayırdı. Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya; Arroyo da Cruzeiro'ya giderken kazandırdı. Arthur Masuaku da İngiltere'ye döndü.

SON GÜNDE KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Yeni transfer konusu da son günde tamamen çözüldü. Jota Silva transferiyle kanat problemi çözüldü. Teknik Direktör Sergen Yalçın; Cengiz Ünder, Jota Silva ve Cerny'den kanatlarda yararlanacak. Hücum hattında El Bilal Toure ile Abraham'ın önemli bir katkı yapması düşünülüyor. Bundan sonra top Yalçın'da. Beşiktaş'ın çok sevilen hocası, taraftarla bütünleşip, üst üste galibiyetler almayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
