Beşiktaş'ta bu sezon ilk: Rafa Silva!

Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, Kayseri'de Rafa Silva'nın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Rafa Silva, Kayserispor maçında Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı.
Portekizli yıldız, karşılaşmanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.
Siyah-beyazlılar, Kayseri'de Rafa Silva'nın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Rafa Silva, Kayserispor maçında Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı.
Portekizli yıldız, karşılaşmanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.