Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, takımda 10 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor
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02 Mayıs 2023 20:52
Son güncelleme 02 Mayıs 2023 21:56
Beşiktaş'ta 10 yıllık Atiba Hutchinson dönemi kapanıyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Kanadalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasıyla takımdan ayrılacağını açıkladı. Kazancı, "Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada'da oynar." ifadelerini kullandı.

2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki Atiba, siyah-beyazlı takımda 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Atiba, toplamda ise Beşiktaş'ta 5 kupa kazandı. 

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