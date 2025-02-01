Beşiktaş'ta ayrılık yükleniyor: Cher Ndour

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshi konusunda oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ayrılık yükleniyor: Cher Ndour
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01 Şubat 2025 16:58
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Cher Ndour'a veda etmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshi için oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

FIORENTINA ANLAŞTI

Öte yandan Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fiorentina, Cher Nodur'un transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

Fiorentina, genç futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fiorentina ve PSG arasında Cher Ndour için yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de bulunuyor.

Cher Ndour'un kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve Fiorentina ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ndour'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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