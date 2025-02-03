Beşiktaş'ta ayrılık: Cher Ndour

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık: Cher Ndour
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03 Şubat 2025 16:04
Son güncelleme 03 Şubat 2025 16:12
Beşiktaş, yaz transfer döneminde PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

PSG'DEN FIORENTINA'YA

Cher Ndour, Beşiktaş'ın sözleşmesinin feshetmesi sonrası bonservisinin bulunduğu PSG'ye döndü.

Cher Ndour ile ilgilenen Fiorentina, genç oyuncunun bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Fiorentina, Cher Ndour için Paris Saint-Germain'e 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Yapılan anlaşmada PSG'nin Ndour'u geri alım maddesi de yer alıyor.

Cher Ndour, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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