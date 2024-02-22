Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi dizlerinde ağrılar hisseden Arthur Masuaku, antrenmanı yarıda bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku!
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22 Şubat 2024 13:37
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşanıyor...

Afrika Kupası'ndan dönen Demokratik Kongolu yıldız, İstanbulspor maçı öncesi dizlerinde ağrılar hissetmesi üzerine antrenmanı yarıda bıraktı.

İSTANBUL MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Masuaku'nun İstanbulspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, dün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Dizinde ağrıları olan Demokratik Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi yaşadığı problem keyifleri kaçırdı.  

 
 

 

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