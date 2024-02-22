Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşanıyor...
Afrika Kupası'ndan dönen Demokratik Kongolu yıldız, İstanbulspor maçı öncesi dizlerinde ağrılar hissetmesi üzerine antrenmanı yarıda bıraktı.
İSTANBUL MAÇINDA OYNAMASI ZOR
Masuaku'nun İstanbulspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, dün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
Dizinde ağrıları olan Demokratik Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi yaşadığı problem keyifleri kaçırdı.
Afrika Kupası'ndan dönen Demokratik Kongolu yıldız, İstanbulspor maçı öncesi dizlerinde ağrılar hissetmesi üzerine antrenmanı yarıda bıraktı.
İSTANBUL MAÇINDA OYNAMASI ZOR
Masuaku'nun İstanbulspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, dün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
Dizinde ağrıları olan Demokratik Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi yaşadığı problem keyifleri kaçırdı.