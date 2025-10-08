Beşiktaş'ta ara transferin ilk hedefi belli oldu!

Yaz transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, devre arası için de harekete geçti.



Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın özellikle orta saha takviyesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.



Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Beşiktaş, yaz döneminde planlanan bir orta saha transferini gerçekleştirememişti. Yalçın'ın, bu kez ara transfer döneminde hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında forma giyebilecek, tecrübeli ve direkt ilk 11'de görev alabilecek bir oyuncunun kadroya katılmasını istediği belirtildi.



Siyah-beyazlılarda Ndidi, Demir Ege Tıknaz ve Salih Uçan'ın sakatlıkları nedeniyle orta alanda yaşanan sıkıntılar, bu transfer ihtiyacını daha da öne çıkardı.

Başkan Serdal Adalı ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın, Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda orta saha arayışlarına başladığı kaydedildi. Graf'ın belirlediği oyuncuları yönetime rapor edeceği, ardından Yalçın'ın onay vereceği isimler için resmi girişimlerin yapılacağı ifade edildi.