Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sessizliğini bozmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, 9 Mart'ta gerçekleştirilecek olan divan kurulunda kendi dönemiyle ilgili iddialara cevap vermeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sessizliğini bozmaya hazırlanıyor
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23 Şubat 2024 09:08
Beşiktaş'ta 2024'ün ilk Olağan Divan Kurulu Toplantısı 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Bu toplantının merakla beklenmesinin en önemli nedeni ise eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılma olasılığı.

Çebi'nin görevi bıraktıktan sonra ortaya atılan kendi dönemiyle ilgili iddialara divan kurulunda cevap vermeyi planladığı öğrenildi.

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