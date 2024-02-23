Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sessizliğini bozmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta 2024'ün ilk Olağan Divan Kurulu Toplantısı 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Bu toplantının merakla beklenmesinin en önemli nedeni ise eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılma olasılığı.
Çebi'nin görevi bıraktıktan sonra ortaya atılan kendi dönemiyle ilgili iddialara divan kurulunda cevap vermeyi planladığı öğrenildi.
Bu toplantının merakla beklenmesinin en önemli nedeni ise eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin katılma olasılığı.
Çebi'nin görevi bıraktıktan sonra ortaya atılan kendi dönemiyle ilgili iddialara divan kurulunda cevap vermeyi planladığı öğrenildi.
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