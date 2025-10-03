03 Ekim
Beşiktaş'ta Abraham alarmı!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın omuz sakatlığı yeniden nüksetti. Daha önce aynı bölgeden üç kez sakatlık yaşayan İngiliz golcü için ameliyat ihtimali gündemde.

03 Ekim 2025 10:53
Beşiktaş'ta Abraham alarmı!
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, Kocaelispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlıkla bir kez daha sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
 
28 yaşındaki oyuncunun sağ omzunun çıkması, hem teknik heyette hem de taraftarlar arasında ciddi endişeye yol açtı.
 
KRONİK SAKATLIK AMELİYAT GEREKTİREBİLİR
 
Abraham'ın omzundaki sakatlığın kronikleşme riski taşıdığı ve bu nedenle ameliyat seçeneğinin gündeme geldiği ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca bu bölgeden daha önce üç kez benzer sakatlıklar yaşamıştı.
 
2022-23 sezonunda Roma forması giyerken iki kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilkinde 6 gün, ikincisinde ise 4 gün sahalardan uzak kalmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon Milan'da geçirdiği sakatlık daha ciddi olmuş, bu süreçte tam 14 gün formasına hasret kalmıştı.
 
Şu anki sakatlığın ciddiyeti ise daha fazla. Kulüp doktorlarının ameliyatı gündemine aldığı belirtilirken, böyle bir durumda yıldız oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalma riski bulunuyor.
 
DERBİDE OYNAMA İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu gelişmeler ışığında Abraham'ı Galatasaray derbisinde %90 ihtimalle kadroya almayacağı öğrenildi. Yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde forvet hattında nasıl bir tercih yapılacağı ise merak konusu.
