Beşiktaş'ta Aboubakar görüşme odasına

Beşiktaş Futbol Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı ekibin en formda ismi olan Vincent Aboubakar ile özel bir görüşme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar görüşme odasına
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18 Ekim 2023 09:25
Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Burak Yılmaz, rakibi devirecek planını hazırlıyor. Genç çalıştırıcının oyun sisteminde en önemli görev, yine takımın gol silahı Vincent Aboubakar'da…

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞECEK

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 11 gol, 3 asistle siyah-beyazlı takımı taşıyan Kamerunlu santrfora çok güvenen Yılmaz, milli takım dönüşü oyuncusuyla özel olarak görüşecek.



SON 5 MAÇTA 6 GOL

Son 5 maçta 6 gole imza atarak performansını yükselten 31 yaşındaki oyuncu, cumartesi gecesi Rams Park'ta yine ağları sarsıp serisini sürdürmeye çalışacak. 

 
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