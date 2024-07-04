Beşiktaş'ta 3 isim için kritik hafta!

Beşiktaş, Angel Di Maria, Mats Hummels ve Sebastian Haller'e yaptığı ciddi teklifler için haber bekliyor. Üç yıldıza bir hafta süre verildiği ve kararlarına göre alternatif transfer arayışlarına başlanacağı bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 3 isim için kritik hafta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2024 09:23
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 09:36
Beşiktaş, bu sezon güçlü bir kadro oluşturmak için tüm imkânları seferber ediyor. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un listesinde yer alan isimlere önemli teklifler yaparak takıma kazandırma peşinde.

Beşiktaş'ta transfer gündeminde olan isimlerden Di Maria Arjantin Milli Takımı ile Copa America Finallerinde ve takımı bir üst tura geçti. Hummels için çok iyi bir teklif verilirken bu arada Leverkusen de ünlü stopere teklif götürdü. Sebastian Haller ise kendisine sunulan sözleşmeye henüz cevap vermedi.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi üç futbolcunun menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezonda takıma katkı yapacak transferleri bir an önce bitirmek, taraftarlarını mutlu etmek için yoğun uğraş veren Kara Kartal, daha fazla gecikmemek için bu üç yıldıza hafta sonuna kadar süre verdi.

Gelecek cevaplara göre hareket edip ona göre bir transfer yol haritası çizecek. Diğer alternatiflere teklif yapılacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery