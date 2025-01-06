Beşiktaş'ta 18 yıl sonra aynı tablo!

Ligin 18. haftasında 27 puan toplayan Beşiktaş , bu kötü performansı 2005- 2006 sezonunda Jean Tigana ile 26 puan toplayarak sergilemişti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 18 yıl sonra aynı tablo!
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06 Ocak 2025 10:49

Trendyol Süper Lig'de rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında da istediği sonucu alamadı.

Siyah-Beyazlılar, ligde son 9 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Ligin 18. haftası itibarıyla Beşiktaş'ın 27 puanı bulunuyor. Lider G.Saray ile arasındaki puan farkı 20 olan Beşiktaş, zirve yarışından ise bir hayli uzaklaşmış durumda.

EN SON 18 YIL ÖNCE!

Siyah-Beyazlı ekip böyle kötü bir tablo ile en son 18 yıl önce karşılaşmıştı. 2005-2006 yılının 18 haftalık bölümünde ise şimdiki durumundan 1 eksik 26 puan toplanmıştı. Kartal'ın o dönem başında Fransız teknik adam Jean Tigana vardı.



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