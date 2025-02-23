Beşiktaş'ta 1. forvet değişiyor!

Eyüpspor deplasmanında kaçırdığı gollerle "Yok artık" dedirten Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile'ye kulübe yolu gözüktü.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 46. dakikada kenara aldığı Immobile'nin mental anlamda sıkıntılar yaşadığı ve sahaya kendisini tam olarak veremediği tespit edildi. Norveçli teknik adam, kupadaki Antalya maçıyla birlikte Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de şans vermeye başlayacak.



Ole, böylece Eyüp'e karşı gol atan Semih'in öz güvenini kazanmak istiyor. Ayrıca Immobile de kendisini toparlaması için dinlendirilecek. Norveçli hoca, Eyüp maçının ardından Semih için "Onun için sezon yeni başladı. Sonraki adımını merakla bekliyoruz. Futbolda kısa yol diye bir şey yok, kesinlikle çalışmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.







