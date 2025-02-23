Beşiktaş, Solskjaer ile yükselişte!

Beşıktaş, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra ligde yükselişe geçti.



18 Ocak'ta Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkan ve Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Beşiktaş kariyerine süper bir başlangıç yapan Solskjaer, daha sonra ligde Antalya ile deplasmanda berabere kalmıştı. Peşinden çıkılan Twente maçını kaybedip Avrupa'dan elenen Solskjaer, takımı tanıma sürecini kötü bir tecrübe ile geçirdi.



ADAPTASYON KISA SÜRDÜ



Twente mağlubiyeti sonrası adaptasyon sürecini çabuk atlatan Norveçli teknik adam, futbolcuları tanıyıp, oyun sistemini oturtmaya başladı.



BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE



Siyah beyazlı futbolcuların, Solskjaer'in istediği doğrultuda performans göstermeye başlamasından sonra, ligde ikinci kez 3 maçlık seri yakaladı. Beşiktaş, ligde önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u yenerse, bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine geçecek.



