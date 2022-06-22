Beşiktaş, Sampdoria ile karşılaşacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sampdoria ile bir hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Sampdoria ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2022 22:45
Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ