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Beşiktaş, Salih Özcan transferinde mutlu sona yakın!

Orta saha bölgesinde Al-Musrati yerine oyuncu arayışında olan Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 23 Haziran 2025 09:36
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde mutlu sona yakın!
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Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Salih Özcan'ı takımına katmak istiyor.

Borussia Dortmund. 27 yaşındaki  futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı, Beşiktaş ise ilk planda 3 milyon euro önerdi.

Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Salih'in, Bundesliga temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi var. Dortmund, bu sezon kadroda düşünmediği başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Salih'in Beşiktaş'a gelmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin bitmesi yüksek ihtimal gözüküyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Salih Özcan geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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