Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Salih Özcan'ı takımına katmak istiyor.
Borussia Dortmund. 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı, Beşiktaş ise ilk planda 3 milyon euro önerdi.
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Salih'in, Bundesliga temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi var. Dortmund, bu sezon kadroda düşünmediği başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.
Salih'in Beşiktaş'a gelmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin bitmesi yüksek ihtimal gözüküyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Salih Özcan geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.
Borussia Dortmund. 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı, Beşiktaş ise ilk planda 3 milyon euro önerdi.
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Salih'in, Bundesliga temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi var. Dortmund, bu sezon kadroda düşünmediği başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.
Salih'in Beşiktaş'a gelmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin bitmesi yüksek ihtimal gözüküyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Salih Özcan geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.
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