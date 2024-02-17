Beşiktaş Safi Çimento'nun Avrupa macerası bitti

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda FTC-Green Collect'e 39-36 yenildi. Son 16 turundaki iki maçı da kaybeden siyah-beyazlı ekip, kupadan elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento'nun Avrupa macerası bitti
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17 Şubat 2024 18:38
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine 39-36 mağlup oldu.

Başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 18-16 önde tamamladı.

Eşleşmedeki ilk maçı da 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, kupaya veda etti.

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