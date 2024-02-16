Beşiktaş Safi Çimento, çeyrek final için sahada

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında 17 Şubat Cumartesi günü Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento, çeyrek final için sahada
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16 Şubat 2024 12:25
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect ile karşılaşacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da yapılacak maç, TSİ 16.00'da başlayacak. Müsabakada Rumen hakemler Bogdan Nicolae Stark ile Romeo Mihai Stefan görev yapacak.

İstanbul'daki ilk maçı 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

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