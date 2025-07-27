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Beşiktaş, Rıdvan için gaza basıyor!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının ardından Rıdvan Yılmaz için girişimlerine hız verecek.

calendar 27 Temmuz 2025 10:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Rıdvan için gaza basıyor!
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Beşiktaş üç sezon önce 4,5 milyon euro karşılığında Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı geri getirmek istiyor.

Milli oyuncu da yuvasına dönmek için çok istekli ancak İskoç kulübünün 3 milyon euro'luk talebi transferi zorluyor. Shakhtar maçı sonrası görüşmelerin artacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Rangers forması altında 77 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 6 asist yaptı. 

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