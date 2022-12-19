Beşiktaş, Nwakaeme ile anlaşma sağladı!

"Hiç sorun yaşatmadan imzalarım!"

Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıdı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime alınması konusunda rapor verdiği Anthony Nwakaeme'den mesaj geldi...Nijeryalı hücumcuyla İstanbul'da bir araya gelen idareciler, oyuncuyu istediklerini resmen ilettiler. Siyah-Beyazlılar, bu temaslar sırasında Nwakaeme'den kulübü Al-Fahya'dan bonservisini alıp gelmesi halinde transferin hızlı bir şekilde tamamlanabileceğini söylediler.33 yaşındaki başarılı oyuncunun ise, Arabistan kulübünün sıkıntılı günler geçirdiğini belirtip, "Üstümde emeği olan özel bir kulüp. Bu süreçte kendilerine ayrılma isteğini iletirim. Ancak siz direkt kulüp ile temas kurup anlaşmaya varırsanız, ben hiç sorun yaşatmadan imzayı atarım. Talebin benden kulübe değil, kulüpten bana gelmesi en mantıklı yol" dedi.Bu garanti sözler üzerine Kartal, Al-Fahya Kulübü ile direkt temasa geçme kararı aldı.Trabzonspor'un geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğa direkt katkı veren Nwakaeme, 30 karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Sonrasında Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme konusunda maaşta anlaşamayan başarılı futbolcu, bir süre Süper Lig ve Avrupa'dan kulüplerle pazarlık yapıp sonuç alamaması sonrasında Arabistan ekibi Al-Fahya'yla anlaşmıştı.