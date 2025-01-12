Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 89-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti
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12 Ocak 2025 17:51
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, Nesibe Aydın'a konuk oldu.

TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 89-61 kazandı.

 Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Emre Şimşek, Metin Erol

Nesibe Aydın: Wheeler 19, Damla Gezgin 10, Wallace 4, Nared 11, Serfa, İlayda Güner 2, Merve Arı 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç 6, Elif Çayır, Rojin Yolcu

Beşiktaş: Evans 19, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 13, Peterson 9, Melek Uzunoğlu 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık 1, Gizem Başaran Turan 4, Ceyda Conker, Esra Güvenç

1. Periyot: 20-29

Devre: 36-55

3. Periyot: 42-78

 

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