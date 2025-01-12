Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, Nesibe Aydın'a konuk oldu.
TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 89-61 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Emre Şimşek, Metin Erol
Nesibe Aydın: Wheeler 19, Damla Gezgin 10, Wallace 4, Nared 11, Serfa, İlayda Güner 2, Merve Arı 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç 6, Elif Çayır, Rojin Yolcu
Beşiktaş: Evans 19, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 13, Peterson 9, Melek Uzunoğlu 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık 1, Gizem Başaran Turan 4, Ceyda Conker, Esra Güvenç
1. Periyot: 20-29
Devre: 36-55
3. Periyot: 42-78
TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 89-61 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Emre Şimşek, Metin Erol
Nesibe Aydın: Wheeler 19, Damla Gezgin 10, Wallace 4, Nared 11, Serfa, İlayda Güner 2, Merve Arı 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç 6, Elif Çayır, Rojin Yolcu
Beşiktaş: Evans 19, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 13, Peterson 9, Melek Uzunoğlu 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık 1, Gizem Başaran Turan 4, Ceyda Conker, Esra Güvenç
1. Periyot: 20-29
Devre: 36-55
3. Periyot: 42-78