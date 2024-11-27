Beşiktaş, Maccabi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal, oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte Macaristan'a gitti.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal, oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte Macaristan'a gitti.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: