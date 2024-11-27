Beşiktaş, Maccabi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Maccabi kadrosunu açıkladı
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27 Kasım 2024 17:02
Son güncelleme 27 Kasım 2024 17:20
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal, oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte Macaristan'a gitti.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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