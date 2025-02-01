Beşiktaş listesine aldı: Marius Mouandilmadji

Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji'yi transfer listesine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş listesine aldı: Marius Mouandilmadji
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01 Şubat 2025 18:04
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılarla ilgili son olarak Marius Mouandilmadji iddiası gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Mouandilmadji ile ilgileniyor.

Samsunspor'un ligde Avrupa kupaları için mücadele ettiği hatırlatıldı. Karadeniz temsilcisinin bu nedenle Avrupa kupaları yarışındaki bir rakibini güçlendirmek istemeyeceği ve 27 yaşındaki futbolcunun transferinin zor bir operasyon olduğu öne sürüldü.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Samsunspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Marius Mouandilmadji 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 2.9 milyon euro olarak gösterilen Mouandilmadji'nin Samsunspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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