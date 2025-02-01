Beşiktaş listesine aldı: Marius Mouandilmadji

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-beyazlılarla ilgili son olarak Marius Mouandilmadji iddiası gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Mouandilmadji ile ilgileniyor.
Samsunspor'un ligde Avrupa kupaları için mücadele ettiği hatırlatıldı. Karadeniz temsilcisinin bu nedenle Avrupa kupaları yarışındaki bir rakibini güçlendirmek istemeyeceği ve 27 yaşındaki futbolcunun transferinin zor bir operasyon olduğu öne sürüldü.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Samsunspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Marius Mouandilmadji 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.9 milyon euro olarak gösterilen Mouandilmadji'nin Samsunspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Siyah-beyazlılarla ilgili son olarak Marius Mouandilmadji iddiası gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Mouandilmadji ile ilgileniyor.
Samsunspor'un ligde Avrupa kupaları için mücadele ettiği hatırlatıldı. Karadeniz temsilcisinin bu nedenle Avrupa kupaları yarışındaki bir rakibini güçlendirmek istemeyeceği ve 27 yaşındaki futbolcunun transferinin zor bir operasyon olduğu öne sürüldü.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Samsunspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Marius Mouandilmadji 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.9 milyon euro olarak gösterilen Mouandilmadji'nin Samsunspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.