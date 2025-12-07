07 Aralık
Beşiktaş kritik virajda: Hedef 9 puan!

Beşiktaş ilk yarının son üç haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçları kazanarak zirve yarışının içinde kalmayı hedefliyor.

calendar 07 Aralık 2025 12:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş kritik virajda: Hedef 9 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Beşiktaş, yeniden üst sıralara odaklandı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son üç haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaları sezonun kırılma anı olarak görüyor. Siyah beyazlıların hedefi net: 3 maçta 9 puan alarak zirve yarışının içinde kalmak.

İlk sınav 8 Aralık Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK karşısında verilecek. Ardından 15. haftada kritik Trabzonspor deplasmanı, devrenin son haftasında ise Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Beşiktaş bu üç maçtan maksimum puanla ayrılması halinde ligin ikinci yarısına çok daha iddialı bir şekilde başlayacak.

SERGEN YALÇIN İÇİN KREDİ MAÇLARI



Bu süreç teknik direktör Sergen Yalçın için de ayrı bir önem taşıyor. Olası bir 3'te 3, deneyimli hocanın elini güçlendirecek ve yönetim üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltacak.

ARA TRANSFER HAZIRLIĞI BAŞLADI

Öte yandan Beşiktaş cephesi ocak transfer dönemini de planlıyor. Yönetimin en az dört takviye yapmayı hedeflediği, sol bek, stoper, orta saha ve santrfor mevkilerinin öncelikli olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın, Yalçın'ın listesinde yer alan isimlerle ilgili çalışmaları hızlandırdığı ifade ediliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
