Beşiktaş, kötü gidişatı durduramadı

Sezonu 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ve Süper Kupa zaferi ile açan Beşiktaş, Galatasaray zaferi sonrası ligin en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyordu.



8 LİG MAÇININ SADECE 1'İNİ KAZANDI





Lige de fırtına gibi giren siyah beyazlılarda yine sarı kırmızılılar ile oynadığı maç sonrası başladı. Kaybedilen derbinin ardından bir türlü toparlanamayan siyah beyazlılar son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Beşiktaş 16. hafta sonunda 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile şampiyonluk yarışına havlu attı.



TOPRAKTEPE'DE DURDURAMADI





Sıyah-beyazlılar, önce Teknik Direktör Van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Hasan Arat'ın ardından başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in sürdürdüğü Beşiktaş Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. 29 Aralık'ta tarihinde yapılacak seçimde yeni başkanını belirleyecek Kartal Serdar Topraktepe ile de kötü gidişatı durduramadı. Son Alanya maçında taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterdi. Şimdi tek kurtarıcı olarak Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıkıyor.



BÜYÜK SINAV YAKLAŞIYOR





Camia için asıl büyük sınav 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimi olacak. İki aday var Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel. İki adayın teknik direktör adayı da Sergen Yalçın. Taraftarların gözbebeği Sergen Yalçın, "Gelmem" demiyor. Hatta yakın çevresine, "Gelirim hocam, ben Beşiktaşlıyım" diyor. Sergen'in kapısını Yücel'in bu kez "seçilen başkanım" diye çalacak. Yücel ayrıca Yalçın'la koordineli şekilde çalışacak bir de sportif direktörü takımın başına getirme planları yapıyor. Serdal Adalı da "Tüm planlarımı Sergen Yalçın üzerine yaptım" diyor.



FUTBOLCULAR TATİLDE



Tarıhın en kötü sezonlarında birini yaşayan Beşiktaş büyük sorunlarla uğraşmasına rağmen yerli ve yabancı oyuncuların bazıları 27 Aralık'ta başlayacak ikinci yarı çalışmaları için verilen 5 günlük arayı değerlendirmek için İstanbul'dan ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolcular 27 Aralık Cuma günü İstanbul'a dönecek.



