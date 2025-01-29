Beşiktaş kamp kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş'ta Twente deplasmanı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş kamp kadrosunda 4 eksik
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29 Ocak 2025 14:38
Son güncelleme 29 Ocak 2025 14:39
Beşiktaş, Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır." ifadeleri kullandı.

Ndour dışında Genoa'ya transfer olması beklenen Jean Onana ile birlikte sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

eşitkaş 


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