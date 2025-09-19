19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
2-053'
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-054'
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
0-117'

Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

calendar 19 Eylül 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu.

Göztepe'nin 4. dakikada rakip ceza sahası sol paralelinden kazandığı taç atışında ceza sahasına doğru gönderilen topa Heliton ayağıyla dokundu. Savunmanın arasından kale sahasına doğru yönelen topa Juan sağ ayağının ucuyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan filelere gitti.

10 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Siyah-beyazlılar, yediği golün ardından bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında gol yedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 9 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 6 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
