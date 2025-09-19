Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu.
Göztepe'nin 4. dakikada rakip ceza sahası sol paralelinden kazandığı taç atışında ceza sahasına doğru gönderilen topa Heliton ayağıyla dokundu. Savunmanın arasından kale sahasına doğru yönelen topa Juan sağ ayağının ucuyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan filelere gitti.
10 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Siyah-beyazlılar, yediği golün ardından bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında gol yedi.