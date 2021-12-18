Beşiktaş, kadın futbolda Fenerbahçe'yi devirdi

TARİHİ DERBİDEN 25 FOTOĞRAF Beşiktaş ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk hafta maçı A Grubu'ndaki maçta mücadele etti. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi oldu. Siyah beyazlıların 2-1 kazandığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi. 1 / 25 Tarih derbiden 25 fotoğraf

MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 39. dakikada Kenya Cordner'den geldi.Öte yandan Beşiktaş'ta 69. dakikada Yağmur Uraz bir penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonuçla Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftayı puansız kapattı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.11. dakikada Berna'nın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı oyunculardan seken topla arka direkte buluşan Yağmur, meşin yuvarlağı rakiplerinin müdahalesine rağmen kafayla fileleri gönderdi: 1-0.27. dakikada Beşiktaş'ın orta sahaya yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe kalecisi Ezgi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Arzu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta Beşiktaş savunmasının arkasında topla buluşan Cordner, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cordner yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.68. dakikada Seda Nur'un pasıyla ceza alanı önünde topu şık bir hareketle önüne almaya çalışan Yağmur, ceza alanına girdiği anda Narin Yakut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.69. dakikada Yağmur'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi Çağlar, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.DolmabahçeNeslihan Muratdağı, Nimet Altunkıran, Figen ElemanFatma Şahin, Berna Yeniçeri, Cansu Nur Kaya, Nascimento, Zeynep Gamze Koçer, Gizem Gönültaş (Dk. 77 Başak Gündoğdu), Seda Nur İncik, Almeida, Elif Keskin, Arzu Karabulut (Dk. 82 Melike Öztürk), Yağmur Uraz (Dk. 90+3 Berivan İçen)Ezgi Çağlar, Safa Merve Nalçacı (Dk. 46 Demet Bozkurt), Narin Yakut, Kpaho, İlayda Cansu Kara, Jaleca, Fatma Kara Şahinbaş, Yenney, Fishley (Dk. 4 Neslihan Aktaş - Dk. 46 Setenay Sırım), Cordner, Berdan BozkurtDk. 11 Yağmur Uraz, Dk. 27 Arzu Karabulut (Beşiktaş), Dk. 39 Cordner (Fenerbahçe)Dk. 20 İlayda Cansu Kara, Dk. 38 Cordner, Dk. 87 Demet Bozkurt (Fenerbahçe)1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: 2-1Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu: 12-0Altay-Fatih Vatanspor: 2-5Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor: 0-4Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 3-2