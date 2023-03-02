Beşiktaş Jimnastik Kulübü 120 yaşında

3 Mart 1903 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk kulübü olan Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılını kutluyor. 13 branşta faaliyet gösteren Siyah Beyazlılar, futbol branşında ligde 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 10 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.Kartal, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahip durumda. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı.1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor.Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.Beşiktaş ayrıca 10 kez Türkiye Kupası, 9 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.Geçen sezon Sergen Yalçın yönetiminde lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon ise Önder Karaveli teknik direktörlüğünde Süper Kupa'yı kazandı.Beşiktaş, 63. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı.Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.