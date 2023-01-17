Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Boubakar Kouyate'nin yeni adresi netlik kazanıyor.



L'Equipe'de yer alan habere göre; Montpellier, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için kulübü Metz ile anlaştı.



BONSERVİS ÜCRETİ!



Habere göre, Montpellier bu transfer için Metz kulübüne 5 ila 6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.



Daha önce Beşiktaş ile birlikte, Augsburg'un da oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.



Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen ve Metz ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kouyate'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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