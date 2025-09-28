Beşiktaş'ın yeni stoper tandemi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmesiyle bir nebze olsun moral buldu.



Statü gereği birçok yeni transferin forma giyemediği karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın, stoperde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai ikilisine görev verdi. Gabriel Paulista yedek kulübesinde yer alırken, Emirhan ve Uduokhai savunmada rakibe fırsat tanımadı.



UDUOKHAI , VAZGEÇİLMEZ OLDU





Siyah-beyazlılarda Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3. kez stoper tandemi değişirken, tüm karşılaşmalarda sahada yer alan tek isim Uduokhai oldu. 28 yaşındaki Alman stoper; Alanyaspor ve Başakşehir'e karşı Tiago Djalo, Göztepe deplasmanında ise Paulista ile yan yana oynadı. Kayseri'de Emirhan ile iyi bir uyum yakalayan Uduokhai, savunmadaki vazgeçilmez isim haline geldi.





Sergen Yalçın'ın, önümüzdeki maçta Kocaelispor karşısında da aynı ikiliye şans vermesi bekleniyor.

