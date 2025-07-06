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Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor

Önümüzdeki sezona Avusturya'daki kamp ile hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

calendar 06 Temmuz 2025 21:36
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor
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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, ikinci etap çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalıştı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını 7 Temmuz'da TSİ 11.30'da salonda basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

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