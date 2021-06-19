Beşiktaş'ın yeni hedefi Welbeck!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer Vincent Aboubakar'ın yerine santrfor arayan Beşiktaş yönetimi, gözünü İngiltere Premier Ligi'ne çevirdi. Siyah beyazlılar, geçen sezon Brighton & Hove Albion takımında forma giyen Danny Welbeck'i transfer etmek için çalışmalara başladı.Beşiktaş Kulübü Dış Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Brighton ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile görüşerek teklifini sundu.Öneriye sıcak baktığını ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Welbeck, cevap vermek için 1 hafta düşünme süresi istedi.Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland'da kiralık oynadıktan sonra A takıma çıktı.2014'te 20 milyon Euro'ya Arsenal'a satılan Welbeck, 2019'da Watford'a, 2020'de de Brighton'a geçti. İngiltere Milli Takımı formasıyla 42 milli maçta 16 gol atan Welbeck, geçen sezon Brighton'daki 24 karşılaşmada 6 gol, 3 asist üretti.