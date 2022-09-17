Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha Tevfik Yamantürk seçildi.
Vodafone Park'ta yapılan seçimde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı. 1298 divan üyesi 6 sandıkta oy kullandı. 1288 oyun geçerli olduğu 6 sandıkta da Yamantürk üstünlük sağladı ve toplamda 869 oy alarak bir kez daha divan başkanı oldu. Diğer adaylardan Yalçın Karadeniz 399, Aydoğan Cevahir 20 oy aldı.
Vodafone Park'ta yapılan seçimde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı. 1298 divan üyesi 6 sandıkta oy kullandı. 1288 oyun geçerli olduğu 6 sandıkta da Yamantürk üstünlük sağladı ve toplamda 869 oy alarak bir kez daha divan başkanı oldu. Diğer adaylardan Yalçın Karadeniz 399, Aydoğan Cevahir 20 oy aldı.
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