Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha Tevfik Yamantürk seçildi.



Vodafone Park'ta yapılan seçimde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı. 1298 divan üyesi 6 sandıkta oy kullandı. 1288 oyun geçerli olduğu 6 sandıkta da Yamantürk üstünlük sağladı ve toplamda 869 oy alarak bir kez daha divan başkanı oldu. Diğer adaylardan Yalçın Karadeniz 399, Aydoğan Cevahir 20 oy aldı.

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