Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Mourinho

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için Raul Jimenez ismi gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı.



ŞİMDİDEN ÇOK TALİBİ VAR



Haberde, Jimenez için Beşiktaş, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.



Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jimenez, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 3 gol 1 asist kaydetti.





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