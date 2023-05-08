Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Mourinho

Wolverhampton'un Meksikalı forveti Raul Jimenez ile Beşiktaş'ın yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Mourinho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 18:01
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 18:02
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için Raul Jimenez ismi gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı.

ŞİMDİDEN ÇOK TALİBİ VAR

Haberde, Jimenez için Beşiktaş, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jimenez, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery