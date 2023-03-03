Beşiktaş'ın topladığı oyuncaklar çocuklara dağıtıldı

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'la Vodafone Park'taki yaptığı maçta siyah-beyazlı taraftarların sahaya attığı pelüş oyuncaklar, Kahramanmaraş'taki çadır kentte çocuklara dağıtıldı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların, deprem felaketinden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla futbol A takımı'nın Fraport TAV Antalyaspor'la Vodafone Park'ta oynadığı maçta, "Bu oyuncak sana arkadaşım" diyerek sahaya attıkları pelüş oyuncaklar, gönderildikleri Kahramanmaraş çadır kentinde çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.



TIR'lardan indirilen oyuncaklar çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen Beşiktaş gönüllüleri tarafından çocuklara dağıtıldı. Kulüp Asbaşkanı Serhan Çetinsaya ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da oyuncak dağıtımına eşlik etti.



- Oyuncaklara sarılı mektuplar



Gelen paketler içinde birçok çocuğun oyuncaklara sarılı mektup gönderdiği görüldü. İstanbul Arnavutköy Bolluca İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Yusuf Eren Memiş'in gönderdiği oyuncak paketinden çıkan mektup, okuyanları duygulandırdı.



Yusuf Eren Memiş'in, mektubunda, "Sevgili arkadaşım, ben Yusuf Eren Memiş bu mektubu sana İstanbul Arnavutköy Bolluca İlkokulu'ndan yazıyorum. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Sizi çok seviyoruz. Kendinizi tek sanmayın, biz varız. Sizin için dualar ediyoruz. Sakın korkmayın. Bunun da üstesinden beraber geleceğiz. Bu bizim de başımıza gelebilir. Birbirimizi tanımamamız önemli değil, nasılsa hep beraber yaşamıyor muyuz? Geçmiş olsun herkese, hepinizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ