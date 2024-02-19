Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı: Christopher Martins!

Devre arasında Ernest Muçi ve Braga'dan Libyalı orta alan oyuncusu Al-Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın Christopher Martins Pereira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı: Christopher Martins!
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19 Şubat 2024 09:29
Bu sezon özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta yeni yönetim devre arasında iki yeni ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Braga'dan Al-Musrati ve Polonya ekibi Legia Varşova'dan Ernest Muçi'yi transfer etmişti.

RUS GAZETECİ BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Devre arasında birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın Rusya ekibi Spartak Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Christopher Martins Pereira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. Rus Gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre, siyah-beyazlılar Rus ekibine defansif orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, ancak Spartak Moskova'nın bu teklifi reddetti.

Öte yandan Spartak Moskova Sportif Direktörü Tomas Amaral'ın orta alana daha yüksek profilli bir oyuncu aradığını, ancak Martins'i daha iyi bir teklife satmak istediği öğrenildi.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, 2013 yılında Lyon U19 Takımı'na transfer oldu. 2019 yılına kadar Fransız ekibinde kalan Christopher Martins, 2 milyon Euro karşılığında Young Boys'un yolunu tuttu.

2022'de 500 bin Euro karşılığında Spartak Moskova'a kiralanan başarılı oyuncu 2022 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer oldu. 

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