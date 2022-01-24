Beşiktaş'ın teklifi: Al Ljajic'i, ver Okaka'yı

Beşiktaş lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Gol yollarında sıkıntı çeken siyah beyazlılar, Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor.



Takasta kullanılmak istenen isim ise Adem Ljajic… Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3,2 milyon avro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, "Kalan 1,6 milyon avro yerine bana 1 milyon avro verin gideyim" şartını öne sürüyor.



KARAVELİ DE BAKMADI



Takasın gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'den 600 bin avro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun bu isteği Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi.



Boşnak asıllı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla takıma dönmeyi bekleyen Ljajic, istediğini bulamamıştı.



Ljajic'in, yönetimle yapacağı son görüşmede daha fazla ısrar etmemesi ve anlaşmaya varması bekleniyor.



