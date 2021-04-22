Beşiktaş'ın sakat golcülerinden bir kötü bir iyi haber!

Şampiyonluk yarışında Sivasspor'la oynadığı kritik maçta 2 puan ile birlikte Abobubakar ile Larin'i de kaybeden Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber var...

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'ın sakat golcülerinden bir kötü bir iyi haber!
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22 Nisan 2021 11:00
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Sivas'ta 2 puanla birlikte 2 golcüsüne de kaybeden Beşiktaş'ta Aboubakar ile Larin'in durumları belli oldu.

Milli takımda sakatlandıktan sonra Kasımpaşa, Alanya., Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Kamerunlu oyuncu, Sivas'ta sahadaki yerini alırken devre sonunda sakatlanmış ve 2. yarıya çıkamamıştı. Kulüpten yıldız golcünün durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Oyuncumuzun sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar´ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

KORKULAN OLMADI

Milli takımdan dönüşte de uyluk gerilmesi nedeniyle 4 maç kaçıran Aboubakar'ın 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Yine Sivas'ta 90+4'te sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan takımın diğer bir golcüsü Cyle Larin'de ise korkulan olmadı. Kanadalı futbolcunun cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

KANATTA UÇAN LARIN İLERİDE TUTUK

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol umudu olan Cyle Larin santrfor olarak çıktığı maçlarda tutuk kalıyor. Kanadalı futbolcu bu sezon ligdeki 33 maçta 7 kez santfor olarak görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı. Ligde toplamda 15 golü bulunan Larin bu gollerin 13'ünü kanat olarak görev yaptığı karşılaşmalarda ağlara gönderdi. 





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